Пограничники ликвидировали канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в Польшу

Новости Происшествия 18.08.2018 - 10:34
Фото: задержанные иностранцы (dpsu.gov.ua)
Фото: задержанные иностранцы (dpsu.gov.ua)

Украинец организовал канал нелегальной миграции и переправлял иностранцев в Польшу

Пограничники ликвидировали в Волынской области канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в Польшу. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, украинец организовал канал нелегальной миграции и переправлял иностранцев в Польшу. Противоправные действия были обнаружены правоохранителями в ходе спецоперации "Мигрант".

В рамках проведения спецоперации в 5 км от госграницы с Польшей пограничники задержали трех граждан Бангладеш и одного гражданина Пакистана. По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Пограничники ликвидировали канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в Польшу

Фото: задержание иностранцев (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили преступную группировку, которая занималась перемещением товаров через украинско-российский участок границы.

Кроме того, сообщалось, что на Закарпатье из-за контрабанды и мигрантов руководство Государственной пограничной службы (ГПСУ) увеличило количество государственной охраны на границе.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Польша,  Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС