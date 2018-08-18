Пограничники ликвидировали канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в Польшу

Украинец организовал канал нелегальной миграции и переправлял иностранцев в Польшу

Пограничники ликвидировали в Волынской области канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в Польшу. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, украинец организовал канал нелегальной миграции и переправлял иностранцев в Польшу. Противоправные действия были обнаружены правоохранителями в ходе спецоперации "Мигрант".

В рамках проведения спецоперации в 5 км от госграницы с Польшей пограничники задержали трех граждан Бангладеш и одного гражданина Пакистана. По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Фото: задержание иностранцев (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили преступную группировку, которая занималась перемещением товаров через украинско-российский участок границы.

Кроме того, сообщалось, что на Закарпатье из-за контрабанды и мигрантов руководство Государственной пограничной службы (ГПСУ) увеличило количество государственной охраны на границе.