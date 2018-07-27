На Закарпатті посилили охорону кордону, - ДПСУ

Підрозділи ДПСУ заступлять до патрулювання на найбільш загрозливих напрямках

На Закарпатті через контрабанду і мігрантів керівництво Державної прикордонної служби (ДПСУ) збільшило кількість державної охорони на кордоні. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Повідомляється, що дев'ять підрозділів ДПСУ заступлять до патрулювання на найбільш загрозливих напрямках.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що активізація протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням через державний кордон незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі з використанням схованок, малої авіації, не зменшується.

Прикордонники будуть виконувати завдання з охорони державного кордону, запобігати переправлення нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам, адміністративним правопорушенням.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що кількість нелегальних мігрантів в Україні зросла на 22% в першій половині 2018 року.