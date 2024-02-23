Ударили кирпичом и обворовали военного. В Киеве задержали двух мужчин

В центре Киева двое мужчин напали и ограбили военнослужащего. Нападавшим грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции в Киеве.

В пятницу, 23 февраля, в Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и сообщил о нападении. Двое неизвестных подбежали к нему сзади, ударили по голове кирпичом и отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Фото: Нападение на военного в центре Киева (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция оперативно определила местонахождение нападавших, задержала их и установила причастных лиц. "Ими оказались двое мужчин: 44-летний харьковчанин его 39-летний товарищ, житель столицы", - отмечается в сообщении.

Один из них был схвачен неподалеку от места происшествия, другой - на левом берегу Киева. Нападавшие задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Сейчас решается вопрос выбора подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.