В Виннице мать погибшего военного обманули почти на миллион гривен

В Виннице правоохранители разоблачили мошенническую схему. Жертвой стала жительница Львовщины, которая потеряла сына на войне и получила государственную выплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

По данным правоохранителей, злоумышленники позвонили женщине и представились работниками службы безопасности банка. Они убедили ее предоставить данные для входа в банковское приложение. После этого с ее счета исчезли средства - почти 970 тысяч гривен.

Как выяснилось, организовал схему житель Винницы, который является уроженцем России. Он ранее уже имел судимости за корыстные преступления. За полученные деньги мужчина купил 18 дорогих мобильных телефонов. Четыре из них он успел продать.

После разоблачения преступления остальную технику - на сумму более 745 тысяч гривен - суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Там ее планируют продать, чтобы частично компенсировать убытки потерпевшей.

Подозреваемого взяли под стражу. Ему разрешили внести залог.

Правоохранители продолжают поиск других участников схемы. Дело расследует полиция Винницкой области при поддержке киберполиции.

Фото: Правоохранители задержали винничанина, который обманул мать погибшего воина (vin.gp.gov.ua)