"Погоня" на границе. Двух украинцев поймали при попытке побега в Румынию

Как отметили в ГПСУ, пограничный наряд остановил двух "путешествинников" в 600 метрах от границы. Ими оказались жители Черновицкой и Полтавской областей, которые бежали по полю в сторону Румынии.

На нарушителей составили протоколы за административные правонарушения.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявили мобилизацию и ввели военное положение.

Согласно нормам, военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. На этом фоне по всей стране организовали незаконные схемы выезда.

Недавно на Закарпатье пограничники обнаружили двух харьковчан, которые намеревались незаконно попасть в Румынию. Они придумали легенду о "похоронах бабушки".

Также пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.