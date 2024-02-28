ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе: в чем причина

Среда 28 февраля 2024 12:03
UA EN RU
В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе: в чем причина Фото: в Черновицкой области ужесточили пограничный режим (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого пограничного отряда.

В чем причина

С начала полномасштабной войны на всем участке ответственности пограничного отряда увеличиваются попытки незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет.

Где усилили пограничный режим

Дополнительные ограничения были введены в пределах:

  • Селятинской;
  • Берегометской;
  • Красноильской;
  • Чудейской;
  • Петровецкой;
  • Сучевенской;
  • Каменецкой;
  • Глыбокской;
  • Тереблечанской;
  • Тарашанской;
  • Герцаевской;
  • Ванчиковецкой;
  • Мамалыговской;
  • Ливенецкой;
  • Кельменецкой;
  • Сокирянской;
  • Вашковецкой территориальных общин;
  • Черновицкого;
  • Днестровского;
  • Вижницкого районов.

В вышеупомянутых общинах отныне запрещено:

  • въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства, за исключением лиц, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, или имеют земельные участки;
  • лицам призывного возраста запрещено въезжать, передвигаться в пределах пограничной полосы без специальных документов определенных пунктами и документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на воинском учете или документов, подтверждающих снятие с воинского учета;
  • запрещено скопление транспортных средств, длительные остановки транспортных средств, не связанные с техническими неисправностями и прочим;
  • запрещено движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Со всеми ограничениями можно ознакомиться по ссылке.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно ГПСУ задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.

Между тем пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Черновицкая область
NEWS
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС