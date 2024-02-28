В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе: в чем причина
Пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого пограничного отряда.
В чем причина
С начала полномасштабной войны на всем участке ответственности пограничного отряда увеличиваются попытки незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет.
Где усилили пограничный режим
Дополнительные ограничения были введены в пределах:
- Селятинской;
- Берегометской;
- Красноильской;
- Чудейской;
- Петровецкой;
- Сучевенской;
- Каменецкой;
- Глыбокской;
- Тереблечанской;
- Тарашанской;
- Герцаевской;
- Ванчиковецкой;
- Мамалыговской;
- Ливенецкой;
- Кельменецкой;
- Сокирянской;
- Вашковецкой территориальных общин;
- Черновицкого;
- Днестровского;
- Вижницкого районов.
В вышеупомянутых общинах отныне запрещено:
- въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства, за исключением лиц, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, или имеют земельные участки;
- лицам призывного возраста запрещено въезжать, передвигаться в пределах пограничной полосы без специальных документов определенных пунктами и документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на воинском учете или документов, подтверждающих снятие с воинского учета;
- запрещено скопление транспортных средств, длительные остановки транспортных средств, не связанные с техническими неисправностями и прочим;
- запрещено движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.
Со всеми ограничениями можно ознакомиться по ссылке.
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.
Недавно ГПСУ задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.
Между тем пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.
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