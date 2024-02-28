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ГПСУ задержала уклонистов, которые ехали на "похороны к бабушке". Венки были настоящими

Украина, Среда 28 февраля 2024 14:27
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ГПСУ задержала уклонистов, которые ехали на "похороны к бабушке". Венки были настоящими Фото: ГПСУ задержала уклонистов, которые ехали на "похороны к бабушке" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Закарпатье пограничники обнаружили двух харьковчан, которые намеревались незаконно попасть в Румынию. Для этого они придумали, что едут на похороны к бабушке и даже "вооружились" настоящими поминальными венками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Да, авто, которым ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту. Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и осуществляет заказы по доставке пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово.

"В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки", - рассказали пограничники.

ГПСУ задержала уклонистов, которые ехали на &quot;похороны к бабушке&quot;. Венки были настоящими

Сами же пассажиры подтвердили, что едут на похороны бабушки, правда, назвать имя и адрес, где она проживала не смогли.

"В ходе изучения обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что харьковчане заплатили "таксисту" и его подельникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу. С прибытием в Закарпатье их встретили, забрали деньги, дали поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать "легенду" о похоронах бабушки", - добавили в ГПСУ.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 13 мая 2024 года, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Соответственно, выезд за пределы Украины большинству военнообязанных запрещен.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Буквально сегодня стало известно, что пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.

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