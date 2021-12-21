Не через погоду. УЗ повідомляє про затримку поїздів: у чому причина

Негода в Україні не вплинула на рух поїздів. На даний момент від графіка відстають п'ять поїздів, але це пов'язано із загорянням локомотива на перегоні Бурштин - Букачівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці" .

Повідомляється, що майже на три години відстає від графіка поїзд №96 Київ - Рахів; на півтори години - поїзди 125 Рахів - Миколаїв, №15 Харків - Рахів та №7/8 Київ - Чернівці; на 40 хвилин - поїзд № 701 Чернівці - Львів.

"Ці затримки пов'язані з ліквідацією наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин - Букачівці. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причини інциденту встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталася в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді біля вокзалу в Івано-Франківську. Зокрема, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в переїзну огорожу. В результаті отримали травми сам водій і три пасажири. Вони госпіталізовані.

Крім цього, "Укрзалізниця" задіяла всі сили для розчищення від снігу вокзалів, станцій, шляхів і платформ.