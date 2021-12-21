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Не из-за погоды. УЗ сообщает о задержке поездов: в чем причина

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 14:45
Не из-за погоды. УЗ сообщает о задержке поездов: в чем причина Фото: в Украине задерживаются поезда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Непогода в Украине не повлияла на движение поездов. На данный момент от графика отстают пять поездов, но это связано с возгоранием локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что почти на три часа отстает от графика поезд №96 Киев - Рахов; на полтора часа - поезда 125 Рахов - Николаев, №15 Харьков - Рахов и №7/8 Киев - Черновцы; на 40 минут - поезд № 701 Черновцы - Львов.

"Эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын - Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде возле вокзала в Ивано-Франковске. В частности, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в переездное ограждение. В результате получили травмы сам водитель и три пассажира. Они госпитализированы.

Кроме того, "Укрзализныця" задействовала все силы для расчистки от снега вокзалов, станций, путей и платформ.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области из-за снегопада на трассе застрял автобус с пассажирами.

До этого спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к сбоям в работе транспорта.

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Укрзализныця
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