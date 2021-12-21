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Може бути збій в роботі транспорту. В Україні попередили про негоду

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 08:37
Може бути збій в роботі транспорту. В Україні попередили про негоду Фото: в Україні попередили про негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про негоду в Україні. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця. У Києві та області ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Також у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської областей та на високогiр’ї Закарпатської області утримається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Разом з тим, попри різке похолодання, у ДСНС попередили, що 21 грудня на рiчках басейнiв Сяну (Львiвська область), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м над рiвнями на 08 год. 18 грудня, без загрози негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, в Україні сьогодні різко похолодало, а також пішов сніг.

Зазначимо, киянам розповіли, як готуватись до -13 морозу.

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