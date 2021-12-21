Може бути збій в роботі транспорту. В Україні попередили про негоду

Синоптики попередили про негоду в Україні. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця. У Києві та області ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Також у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської областей та на високогiр’ї Закарпатської області утримається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Разом з тим, попри різке похолодання, у ДСНС попередили, що 21 грудня на рiчках басейнiв Сяну (Львiвська область), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м над рiвнями на 08 год. 18 грудня, без загрози негативних наслiдкiв.