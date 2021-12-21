На Львівщині через снігопад на трасі застряг автобус з пасажирами
Фото: під Львовом через снігопад на дорозі застряг автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 21 грудня, у Львівській області на дорозі застряг рейсовий автобус із пасажирами. Через складні погодні умови транспорт не зміг виїхати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Telegram.
Інформація на лінію рятувальників надійшла о 03:02. Їм повідомили, що в селі Грушів Яворівського району через снігопад на автодорозі "Львів-Грушів" застряг автобус міжнародного сполучення "Київ-Зелена-Гура". У транспорті було 13 пасажирів.
До місця виклику виїхали рятувальники 54-го державного пожежно-рятувального посту. Вони відбуксували автобус, після чого він продовжив рух запланованим маршрутом.
Нагадаємо, синоптики попередили про негоду в Україні. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.