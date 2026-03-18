Погодный контраст "разделит" Украину: где сегодня будет до +15, а где - дождь с мокрым снегом

07:00 18.03.2026 Ср
2 мин
В Украине будет находиться холодная воздушная масса
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 18 марта (Getty Images)

Сегодня, 18 марта, в Украине ожидается резкая разница погодных условий. В одних регионах температура поднимется до +15 градусов, тогда как в других пройдут дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня в Украине синоптическая ситуация будет складываться "интересно".

Как пояснили синоптики, в нижних слоях атмосферы будет расти давление и усиливаться влияние антициклона с севера.

В то же время на высотах будет ощущаться действие области низкого давления с Черного моря, что обусловит облачную погоду.

На Левобережье местами возможен небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом.

В целом над Украиной будет находиться холодная воздушная масса, влияние которой особенно будет ощущаться днем.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, днем - +4...+9 градусов.

На Закарпатье днем будет теплее - +10...+15 градусов. В юго-восточной части ночью прогнозируют +1...+6 градусов, днем - +7...+12.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, но обойдется без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от +3 до -2 градусов, днем +4...+9.

В Киеве ночью ожидается 0...+2 градуса, днем +5...+7.

Погода в марте

После аномально теплых показателей прошлой недели, которые местами напоминали лето, синоптическая ситуация в Украине вернулась к типичным весенним значениям.

Потеплеет ли в Украине до конца недели рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К тому же синоптики официально зафиксировали приход метеорологической весны в Киев и подсчитали настоящую продолжительность нынешнего зимнего периода в столице.

Для понимания общих тенденций метеорологи также обнародовали полную климатическую характеристику марта в Украине, которая описывает средние температурные нормы и ожидаемое количество осадков для первого месяца весны.

