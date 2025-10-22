Погода в Украине резко изменится: синоптик дала подробный прогноз на ближайшие дни

В среду, 22 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с комфортной температурой воздуха, хотя в отдельных регионах возможны локальные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко .

По данным Диденко, теплее всего сегодня будет в южных и западных областях, где столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов. Исключением станет Ровенская область - здесь прохладнее, всего +11 градусов днем.

На остальной территории страны синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов. В ночное время температура будет опускаться до +1 до +8 градусов. Кое-где, особенно при прояснениях, возможны заморозки.



Где возможны осадки

Дожди в среду ожидаются местами - в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. В то же время в большинстве областей будет сухо, с облачностью и туманами, но без существенных осадков.

Прогноз для Киева

В Киеве 22 октября будет сохраняться прохладная осенняя погода. Максимальная температура днем - до +9 градусов. Существенных осадков в столице не предвидится.

Изменение погоды уже через несколько дней

Синоптик предупреждает: 24-25 октября через территорию Украины с запада на восток будет проходить атмосферный фронт. Это повлечет за собой осложнение погодных условий - ожидаются дожди, усиление ветра и резкие колебания атмосферного давления.