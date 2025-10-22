ua en ru
Погода в Украине резко изменится: синоптик дала подробный прогноз на ближайшие дни

Украина, Среда 22 октября 2025 07:00
Погода в Украине резко изменится: синоптик дала подробный прогноз на ближайшие дни Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 22 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 22 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с комфортной температурой воздуха, хотя в отдельных регионах возможны локальные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, теплее всего сегодня будет в южных и западных областях, где столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов. Исключением станет Ровенская область - здесь прохладнее, всего +11 градусов днем.

На остальной территории страны синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов. В ночное время температура будет опускаться до +1 до +8 градусов. Кое-где, особенно при прояснениях, возможны заморозки.
На зображенні може бути: карта та текст «30° 34 51° 36° 37° 38° •CФPHИ 39° 50° •лyublK •Piehe · በ .ЛbE.B -Kиί -ЖИTOHиp •AymИ -TepHon; XmeлbHиu DaHO- •yЖropoA HHиuR 4epKAcи XOPRI "noлTaBa -noлT ymaHb 47° cюm •KponиBHиubKий Kий CTaPÓ6 лю6awKa AHИnpo 매알 46° ·KpиBиR Pir 3anOp 6ЖOKR •MИKOЛATB aiB 45° ·XepcoH ·Men GHAI 44° •Cmфeponoлb -2 +3 +5 +7 +10 +12 +14 +16 19 +21 rpoA. PaA. nPOrHO3 TEMnEPATyPИ nOB TPR HA .2025 මම +03 00 TC METEOPOST.COM»

Где возможны осадки

Дожди в среду ожидаются местами - в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. В то же время в большинстве областей будет сухо, с облачностью и туманами, но без существенных осадков.

Прогноз для Киева

В Киеве 22 октября будет сохраняться прохладная осенняя погода. Максимальная температура днем - до +9 градусов. Существенных осадков в столице не предвидится.

Изменение погоды уже через несколько дней

Синоптик предупреждает: 24-25 октября через территорию Украины с запада на восток будет проходить атмосферный фронт. Это повлечет за собой осложнение погодных условий - ожидаются дожди, усиление ветра и резкие колебания атмосферного давления.

Ранее мы сообщали, что в Украине ожидается резкий погодный контраст: после дождей и холодных ночей погода постепенно перейдет к солнечному потеплению ближе к середине следующей недели.

Подробно о том, какой будет погода в ближайшие дни - в материале РБК-Украина.

