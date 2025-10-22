Погода в Украине резко изменится: синоптик дала подробный прогноз на ближайшие дни
В среду, 22 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с комфортной температурой воздуха, хотя в отдельных регионах возможны локальные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным Диденко, теплее всего сегодня будет в южных и западных областях, где столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов. Исключением станет Ровенская область - здесь прохладнее, всего +11 градусов днем.
На остальной территории страны синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов. В ночное время температура будет опускаться до +1 до +8 градусов. Кое-где, особенно при прояснениях, возможны заморозки.
Где возможны осадки
Дожди в среду ожидаются местами - в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. В то же время в большинстве областей будет сухо, с облачностью и туманами, но без существенных осадков.
Прогноз для Киева
В Киеве 22 октября будет сохраняться прохладная осенняя погода. Максимальная температура днем - до +9 градусов. Существенных осадков в столице не предвидится.
Изменение погоды уже через несколько дней
Синоптик предупреждает: 24-25 октября через территорию Украины с запада на восток будет проходить атмосферный фронт. Это повлечет за собой осложнение погодных условий - ожидаются дожди, усиление ветра и резкие колебания атмосферного давления.
Ранее мы сообщали, что в Украине ожидается резкий погодный контраст: после дождей и холодных ночей погода постепенно перейдет к солнечному потеплению ближе к середине следующей недели.
Подробно о том, какой будет погода в ближайшие дни - в материале РБК-Украина.