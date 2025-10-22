Погода в Україні різко зміниться: синоптик дала детальний прогноз на найближчі дні

У середу, 22 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода з комфортною температурою повітря, хоча в окремих регіонах можливі локальні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, найтепліше сьогодні буде у південних та західних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16 градусів. Винятком стане Рівненщина - тут прохолодніше, лише +11 градусів вдень.

На решті території країни синоптики прогнозують від +7 до +12 градусів. У нічний час температура опускатиметься до +1 до +8 градусів. Подекуди, особливо при проясненнях, можливі заморозки.



Де можливі опади

Дощі у середу очікуються місцями - на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Водночас у більшості областей буде сухо, з хмарністю та туманами, але без істотних опадів.

Прогноз для Києва

У Києві 22 жовтня зберігатиметься прохолодна осіння погода. Максимальна температура вдень - до +9 градусів. Істотних опадів у столиці не передбачається.

Зміна погоди вже за кілька днів

Синоптик попереджає: 24-25 жовтня через територію України із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт. Це спричинить ускладнення погодних умов - очікуються дощі, посилення вітру та різкі коливання атмосферного тиску.