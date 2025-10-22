ua en ru
Погода в Україні різко зміниться: синоптик дала детальний прогноз на найближчі дні

Україна, Середа 22 жовтня 2025 07:00
Погода в Україні різко зміниться: синоптик дала детальний прогноз на найближчі дні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 22 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 22 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода з комфортною температурою повітря, хоча в окремих регіонах можливі локальні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, найтепліше сьогодні буде у південних та західних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16 градусів. Винятком стане Рівненщина - тут прохолодніше, лише +11 градусів вдень.

На решті території країни синоптики прогнозують від +7 до +12 градусів. У нічний час температура опускатиметься до +1 до +8 градусів. Подекуди, особливо при проясненнях, можливі заморозки.
На зображенні може бути: карта та текст «30° 34 51° 36° 37° 38° •CФPHИ 39° 50° •лyublK •Piehe · በ .ЛbE.B -Kиί -ЖИTOHиp •AymИ -TepHon; XmeлbHиu DaHO- •yЖropoA HHиuR 4epKAcи XOPRI "noлTaBa -noлT ymaHb 47° cюm •KponиBHиubKий Kий CTaPÓ6 лю6awKa AHИnpo 매알 46° ·KpиBиR Pir 3anOp 6ЖOKR •MИKOЛATB aiB 45° ·XepcoH ·Men GHAI 44° •Cmфeponoлb -2 +3 +5 +7 +10 +12 +14 +16 19 +21 rpoA. PaA. nPOrHO3 TEMnEPATyPИ nOB TPR HA .2025 මම +03 00 TC METEOPOST.COM»

Де можливі опади

Дощі у середу очікуються місцями - на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Водночас у більшості областей буде сухо, з хмарністю та туманами, але без істотних опадів.

Прогноз для Києва

У Києві 22 жовтня зберігатиметься прохолодна осіння погода. Максимальна температура вдень - до +9 градусів. Істотних опадів у столиці не передбачається.

Зміна погоди вже за кілька днів

Синоптик попереджає: 24-25 жовтня через територію України із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт. Це спричинить ускладнення погодних умов - очікуються дощі, посилення вітру та різкі коливання атмосферного тиску.

Раніше ми повідомляли, що в Україні очікується різкий погодний контраст: після дощів і холодних ночей погода поступово перейде до сонячного потепління ближче до середини наступного тижня.

Детально про те, якою буде погода найближчими днями - у матеріалі РБК-Україна.

