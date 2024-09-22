Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха (карты)

В Киеве с утра 22 сентября фиксируют ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис мониторинга качества воздуха IQ Air.

По состоянию на утро Киев оказался на пятом месте в антирейтинге загрязнения воздуха. Зафиксировано превышение норм в 7,5 раза. скриншот iqair.com Самое плохое качество воздуха на левом берегу Киева. Также фиксируются превышения показателей в южной части города, а также в пригороде, в частности, на Софиевской Борщаговке. В Киевской области, неподалеку от столицы, тоже частично превышены показатели загрязнения воздуха. скриншот iqair.com Городские сервисы мониторинга качества воздуха также фиксируют ухудшение качества воздуха в Киеве. скриншот asm.kyivcity.gov.ua Отслеживать состояние воздуха и радиационный фон в Киеве по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".