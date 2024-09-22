Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха (карты)
В Киеве с утра 22 сентября фиксируют ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис мониторинга качества воздуха IQ Air.
По состоянию на утро Киев оказался на пятом месте в антирейтинге загрязнения воздуха. Зафиксировано превышение норм в 7,5 раза.
скриншот iqair.com
Самое плохое качество воздуха на левом берегу Киева. Также фиксируются превышения показателей в южной части города, а также в пригороде, в частности, на Софиевской Борщаговке.
В Киевской области, неподалеку от столицы, тоже частично превышены показатели загрязнения воздуха.
скриншот iqair.com
Городские сервисы мониторинга качества воздуха также фиксируют ухудшение качества воздуха в Киеве.
скриншот asm.kyivcity.gov.ua
Отслеживать состояние воздуха и радиационный фон в Киеве по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
Что этому предшествовало
На этой неделе в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха. Причиной этого является дым из-за масштабных лесных пожаров и возгорания торфяников в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
В пятницу, 20 сентября, столицу Украины окунут смог, фиксировалось рекордное загрязнение воздуха. Киев был первым в антирейтинге по качеству воздуха в мире.
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