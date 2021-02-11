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На Чорне та Азовське моря насувається шторм

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 13:32
На Чорне та Азовське моря насувається шторм Фото: шторм (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

В акваторії Чорного та Азовського морів в п'ятницю, 12 лютого, очікується шторм. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки, помаранчевий.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

При цьому завтра висота хвиль на Чорному морі буде досягати 30-50 дм, а на Азовському 15-20 дм. Крім того, у північно-західній частині Чорного моря спостерігатиметься швидке обледеніння суден.

Нагадаємо, згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна писало, що 11 лютого на заході, півночі та в центрі України буде йти мокрий сніг, а східні області вкриють дощі. Вдень температура повітря у деяких південних регіонах підніметься до +15, однак на північному заході країни очікується мороз.

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