ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими

Київ, Понеділок 25 січня 2021 14:05
В Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими
Автор: Олександр Білоус

Зима ще не закінчилася

До кінця зими в Україну ще можуть повернутися морози до 20-30 градусів, які спостерігалися у середині січня. Але таке похолодання триватиме недовго.

Про це сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначила синоптик, теплі зими для України стають новою нормою.

"На фоні теплої погоди, переважно нуль і невеликий мінус, ми матимемо окремі періоди з холодною або дуже холодною погодою, яку ми мали недавно. Морози будуть відчутні - мінус 20, мінус 30 градусів. Але ці періоди будуть досить рідкими", - сказала вона

Голеня нагадала, що зима ще не закінчилася.

"Тому в лютому і навіть в березні можна ще очікувати таких періодів погоди, коли на два, на три, максимум на п’ять днів температурний фон буде знижуватися до суворої зими", - додала вона.

Нагадаємо, у період 15-20 січня в Україні спостерігалися сильні морози, які подекуди сягали 30 градусів.

Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

За прогнозом синоптиків, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погодапрогноззима

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся