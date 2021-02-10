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Морози до 26 градусів: синоптики назвали дату сильного похолодання

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 17:15
Морози до 26 градусів: синоптики назвали дату сильного похолодання Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сильні морози очікуються в Україні на початку наступного тижня, 15-18 лютого. До цього країну засипле снігом.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначила Голеня, наступної доби, а також 12 лютого на територію України надійде черговий циклон, який зумовить складні погоді умови.

"Західні та північні області потерпатимуть від снігопадів, у центральних областях буде мокрий сніг та дощ з переходом в сніг. На півдні і сході опади переважно у вигляді дощу, але 13 лютого і туди завітає мороз і сніг", - сказала вона.

За її словами, після цього циклону в Україні очікується "дуже морозна і холодна погода з 15 по 18 лютого".

"Мінімальна температура у західних, місцями центральних областях буде 20-26 градусів морозу", - сказала вона і додала, що на півдні і сході очікується 13-15 градусів.

Нагадаємо, начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Відзначимо, наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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