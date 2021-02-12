Мороз до -12 та снігопад: прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю, 12 лютого, у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря на заході опуститься до -12, однак на південному сході буде до +7 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні снігопади вкриють усі західні, північні, центральні регіони, а також Одеську та Миколаївську області. Мокрий сніг очікується у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а в Криму, Луганській, Донецькій областях - дощ.

У західних областях температура повітря як вдень, так і вночі буде коливатися від -12 до -10.

У центральних та північних областях температура повітря вдень і вночі буде від -11 до -4.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -7 до +7, а вночі вона буде в межах -8 +7.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде сніжно. Температура повітря вдень, а також вночі очікується від -11 до -9.