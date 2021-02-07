Погода продовжує погіршуватися. Можливе обмеження руху вантажівок і автобусів

В Україні ускладнюються погодні умови. Через це у https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2830391617229354 постраждалих від стихії регіонах можуть обмежувати рух великовантажного транспорту і автобусів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

На даний момент ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними матеріалами.

"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту й автобусів", - свідчить повідомлення.

У патрульній поліції нагадали, що синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.

"8 та 9 лютого негода тільки набере обертів. Значний сніг і хуртовини охоплять західні, північні, центральні й східні області", - зазначили у відомстві.