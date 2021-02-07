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Погода продовжує погіршуватися. Можливе обмеження руху вантажівок і автобусів

Новость на русском → Україна, Неділя 07 лютого 2021 12:55
Погода продовжує погіршуватися. Можливе обмеження руху вантажівок і автобусів Фото: негода в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні ускладнюються погодні умови. Через це уhttps://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2830391617229354 постраждалих від стихії регіонах можуть обмежувати рух великовантажного транспорту і автобусів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

На даний момент ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними матеріалами.

"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту й автобусів", - свідчить повідомлення.

У патрульній поліції нагадали, що синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.

"8 та 9 лютого негода тільки набере обертів. Значний сніг і хуртовини охоплять західні, північні, центральні й східні області", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прихід сильних морозів в Україну дала доручення розвернути пункти обігріву в регіонах. У країні зараз розгорнули майже 5 тисяч таких пунктів.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікуються сильні снігопади, ожеледь і морози до -24 градусів.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в усіх областях України на 7 лютого.

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