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Снігопади і морози повернулись. Сьогодні погода в Україні погіршиться

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 10:00
Снігопади і морози повернулись. Сьогодні погода в Україні погіршиться Фото: похолодання (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 7 лютого, на заході та півдні країни очікуються опади. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -7 до +4, а вночі вдарять сильні морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, снігопади сьогодні вкриють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. У Закарпатській, Одеській областях, а також в Криму буде йти дощ зі снігом. На решті України - без опадів.

Снігопади і морози повернулись. Сьогодні погода в Україні погіршиться

На заході температура повітря вдень очікується від -4 до +4, а вночі вона буде становити від -9 до +4.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -7 до -2, а вночі від -13 до -8.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -5 до +4. Вночі вона буде в межах -10 -1.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень очікується від -7 до -3, а вночі від -16 до -8.

Снігопади і морози повернулись. Сьогодні погода в Україні погіршиться

Напомним, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах снизится до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.

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