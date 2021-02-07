Снігопади і морози повернулись. Сьогодні погода в Україні погіршиться
Сьогодні, 7 лютого, на заході та півдні країни очікуються опади. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -7 до +4, а вночі вдарять сильні морози.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Таким чином, снігопади сьогодні вкриють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. У Закарпатській, Одеській областях, а також в Криму буде йти дощ зі снігом. На решті України - без опадів.
На заході температура повітря вдень очікується від -4 до +4, а вночі вона буде становити від -9 до +4.
У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -7 до -2, а вночі від -13 до -8.
У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -5 до +4. Вночі вона буде в межах -10 -1.
Прогноз у Києві
У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень очікується від -7 до -3, а вночі від -16 до -8.
Напомним, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.
Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах снизится до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.