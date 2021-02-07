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Погода продолжает ухудшаться. Возможно ограничение движения грузовиков и автобусов

Новина українською → Украина, Воскресенье 07 февраля 2021 12:55
Погода продолжает ухудшаться. Возможно ограничение движения грузовиков и автобусов Фото: непогода в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине усложняются погодные условия. В связи с этим вhttps://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2830391617229354 пострадавших от стихии регионах могут ограничивать движение большегрузного транспорта и автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На данный момент ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами.

"В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов", - гласит сообщение.

В патрульной полиции напомнили, что синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.

"8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области", - отметили в ведомстве.

Напомним, Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за прихода сильных морозов в Украину дала поручение развернуть пункты обогрева в регионах. В стране сейчас развернули почти 5 тысяч таких пунктов.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные снегопады, гололед и морозы до -24 градусов.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды во всех областях Украины на 7 февраля.

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