Погода продолжает ухудшаться. Возможно ограничение движения грузовиков и автобусов

В Украине усложняются погодные условия. В связи с этим в https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2830391617229354 пострадавших от стихии регионах могут ограничивать движение большегрузного транспорта и автобусов.

На данный момент ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами.

"В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов", - гласит сообщение.

В патрульной полиции напомнили, что синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.

"8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области", - отметили в ведомстве.