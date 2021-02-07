ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сильний сніг, морози та лавинна небезпека: в Україну прийшла негода

Україна, Неділя 07 лютого 2021 08:59
Сильний сніг, морози та лавинна небезпека: в Україну прийшла негода
Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 7 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов. Негоду прогнозують і в понеділок, 8 лютого.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у Львівській та Івано-Франківській областях можливий сильний сніг, а на Закарпатті з дощем. На дорогах очікується ожеледиця. Також можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

У понеділок негода прийде у Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Там прогнозують сильний сніг, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини та снігові замети. Очікується випадіння до 20-40 сантиметрів снігу.

Крім того, завтра у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях очікуються сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Сьогодні та завтра на всій території країни, крім Закарпаття та півдня Одеської області, вночі очікується від 12-18 до 20-24 градусів морозу, вдень прогнозуються від 5 до 13 градусів нижче нуля.

Через снігопади та подальшу відлигу з дощами 7 та 8 лютого горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься небезпека сходження лавин. Оголошено третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз до 10 лютого. В Гідрометцентрі розповіли, які області опиняться під ударом негоди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Гідрометцентрпрогноз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся