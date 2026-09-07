ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Погода подготовила новые сюрпризы: где ждать дождей 7 сентября

07:00 07.09.2026 Пн
2 мин
Сильный ветер до сих пор не утихает
aimg Юлия Капитонова
Погода подготовила новые сюрпризы: где ждать дождей 7 сентября Фото: В некоторых регионах Украины прогнозируют осадки (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

7 сентября в Украине ожидается переменная облачность: преимущественно без осадков, только в восточных областях местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Какой будет температура 7 сентября

Ночь в Украине была прохладной. Температура воздуха опустилась до +6...+11 градусов, а на юге страны было несколько теплее - от +9 до +14 градусов.

Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов в большинстве регионов. На юге температура будет выше - до +20...+25 градусов .

Таким образом, теплее всего 7 сентября будет именно в южных областях, тогда как в центральных, северных и западных регионах температура будет оставаться умеренной.

Погода подготовила новые сюрпризы: где ждать дождей 7 сентябряПогода в Украине 7 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

Где пройдут дожди

Существенных осадков в большинстве областей не ожидается. В то же время, на востоке Украины местами пройдут небольшие дожди.

По данным "Укргидрометцентра" такая тенденция сохранится и в ближайшие дни: 8-9 сентября существенных осадков в Украине не прогнозируют.

Сильный ветер накроет часть Украины

Погода 7 сентября будет не только прохладной, но и ветреной. В Украине ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с .

На Левобережье днем местами возможны более сильные порывы - до 15-18 м/с. Поэтому даже при умеренной температуре из-за ветра на улице может быть прохладнее.

Погода в Киеве 7 сентября

В столице понедельник пройдет без осадков. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура колебалась на уровне +9...+11 градусов, а днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.

После теплой погоды, которая царила в Украине в начале сентября, 7 сентября киевлянам стоит готовиться к более прохладному дню.

Кстати, недавно мы узнавали, какой именно будет погода в Украине в ближайшую неделю.

Также РБК-Украина рассказывало, как погода в конце лета повлияла на урожай и посевную.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
Новости
Госкомпания Китая тайно передала России химикаты для производства дронов, - Politico
Госкомпания Китая тайно передала России химикаты для производства дронов, - Politico
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень