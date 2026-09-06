Украину накроет волна непогоды: синоптики дали прогноз на 6 сентября

В воскресенье дожди пройдут почти по всей территории Украины. Более того, ожидается сильный ветер с порывами, которые могут достигать штормовых значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра" и пост синоптика Наталки Диденко.

На выходных в Украине ожидаются активные синоптические процессы, связанные с прохождением атмосферного фронта.

Очередная порция осадков придет с северо-запада, поэтому дожди охватят практически все области.

Осадки будут преимущественно небольшими или умеренными, а иногда будут сопровождаться грозами.

Наибольшая вероятность гроз - в южных и центральных областей. Так что выходные в Украине будут достаточно дождливыми.

В воскресенье после прохождения атмосферного фронта температура начнет снижаться.

Ночью столбики термометров колебались на уровне +7...+15° , а днем воздух прогреется только до +15...+23° .

Теплее будет оставаться на юго-востоке страны, где в воскресенье и понедельник температура еще может достигать +25°.

В то же время, температурный фон по Украине будет постепенно выравниваться, а жаркая погода будет отступать.

Погода в Украине 6 сентября (Фото: Инфографика РБК-Украина)

По словам Наталки Диденко, одной из главных особенностей погоды станет сильный ветер с порывами до 15-22 м/с. На этом фоне она призвала украинцев быть внимательными и осторожными.

"6 сентября в Киеве похолодает до +17+19°, ожидается дождь и сильный ветер со штормовыми порывами до 15 20 метров в секунду", - прогнозирует синоптик.