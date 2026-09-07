Погода підготувала нові сюрпризи: де чекати дощів 7 вересня
7 вересня в Україні очікується мінлива хмарність: переважно без опадів, лише у східних областях місцями можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".
Якою буде температура 7 вересня
Ніч в Україні була прохолодною. Температура повітря опустилася до +6...+11 градусів, а на півдні країни було дещо тепліше - від +9 до +14 градусів.
Вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів у більшості регіонів. На півдні температура буде вищою - до +20...+25 градусів.
Таким чином, найтепліше 7 вересня буде саме у південних областях, тоді як у центральних, північних та західних регіонах температура залишатиметься помірною.
Погода в Україні 7 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)
Де пройдуть дощі
Суттєвих опадів у більшості областей не очікується. Водночас на сході України місцями пройдуть невеликі дощі.
За даними "Укргідрометцентру", така тенденція збережеться і найближчими днями: 8-9 вересня істотних опадів в Україні не прогнозують.
Сильний вітер накриє частину України
Погода 7 вересня буде не лише прохолодною, а й вітряною. В Україні очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
На Лівобережжі вдень місцями можливі сильніші пориви - до 15-18 м/с. Тому навіть за помірної температури через вітер на вулиці може відчуватися прохолодніше.
Погода у Києві 7 вересня
У столиці понеділок мине без опадів. Очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
Вночі у Києві температура коливалася на рівні +9...+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +20...+22 градусів.
Тож після теплої погоди, яка панувала в Україні на початку вересня, 7 вересня киянам варто готуватися до прохолоднішого дня.
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