Погода підготувала нові сюрпризи: де чекати дощів 7 вересня

7 вересня в Україні очікується мінлива хмарність: переважно без опадів, лише у східних областях місцями можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".

Якою буде температура 7 вересня

Ніч в Україні була прохолодною. Температура повітря опустилася до +6...+11 градусів, а на півдні країни було дещо тепліше - від +9 до +14 градусів.

Вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів у більшості регіонів. На півдні температура буде вищою - до +20...+25 градусів.

Таким чином, найтепліше 7 вересня буде саме у південних областях, тоді як у центральних, північних та західних регіонах температура залишатиметься помірною.

Погода в Україні 7 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Де пройдуть дощі

Суттєвих опадів у більшості областей не очікується. Водночас на сході України місцями пройдуть невеликі дощі.

За даними "Укргідрометцентру", така тенденція збережеться і найближчими днями: 8-9 вересня істотних опадів в Україні не прогнозують.

Сильний вітер накриє частину України

Погода 7 вересня буде не лише прохолодною, а й вітряною. В Україні очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

На Лівобережжі вдень місцями можливі сильніші пориви - до 15-18 м/с. Тому навіть за помірної температури через вітер на вулиці може відчуватися прохолодніше.

Погода у Києві 7 вересня

У столиці понеділок мине без опадів. Очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі у Києві температура коливалася на рівні +9...+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +20...+22 градусів.

Тож після теплої погоди, яка панувала в Україні на початку вересня, 7 вересня киянам варто готуватися до прохолоднішого дня.