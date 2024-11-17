Погода устроит "качели". Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе погода в Украине сильно испортится. Уже с 21 ноября почти повсеместно будет мокрый снег и дождь, а также похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, в Украине в части регионов пройдет мокрый снег с дождем, а местами - просто дождь. Снег ожидается:

в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской;

в Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой областях.

Дожди вероятны в:

Закарпатской, Черновицкой, Житомирской;

Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской;

в Крыму, Херсонской областях.

В остальных областях осадков не ожидается.

Отметим, что ночью небольшой "минус" ожидается на крайнем востоке и крайнем западе: на Закарпатье, Прикарпатье, Луганской, Харьковской областях, до -1.

Днем теплее всего будет на юге, в Херсонской области и в Крыму, до +11 градусов. Холоднее всего днем будет на западе - в Ровенской и Волынской областях, максимально до +5 градусов.

В Киеве днем вероятен дождь, +5...+7 градусов, ночью без осадков, 0...+2.

Погода в Украине 18 ноября (meteo.gov.ua)

Вторник, 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, в Украине дождей и снега станет немного меньше. Снег вероятен в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а дождь - только в Черниговской.

Небольшой "минус" ночью снова вероятен на Закарпатье и Приикарпатье, а также в Харьковской области, до -1. Днем теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму, до +11 градусов. Холоднее всего днем снова будет в Ровенской и Волынской областях, до +5.

В Киеве 19 ноября будет без осадков, ночью 0...+2, днем +5...+7 градусов.

Погода в Украине 19 ноября (meteo.gov.ua)

Среда, 20 ноября

В среду, 20 ноября, в Украине снега станет меньше, а вот дождей прибавится. Мокрый снег пройдет в:

Львовской, Ивано-Франковской;

Закарпатской, Волынской.

При этом дождь ожидается в:

Черновицкой, Тернопольской, Ровенской;

Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской;

Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской.

Ночью, как и днем потеплеет. "Минус", до -1, покажется только в Луганской и в Харьковской областях. Ночью будет теплее всего на юге, +4...+6. Днем до +13 градусов температура поднимется в Одесской области, холоднее всего днем будет на Волыни и во Львовской области, в пределах +4...+6 градусов.

В Киеве днем дождь, ночью до +3 градусов, днем - до +10.

Погода в Украине 20 ноября (meteo.gov.ua)

Четверг, 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Украине осадки вероятны практически повсеместно: где-то будет пасмурно и мокрый снег, а где-то дождь. Причем, заснежит в Украине во всех западных областях с переходом частично на центр и север. В частности, снег вероятен в Черниговской, Киевской областях и в Киеве.

Дождь пройдет в южных областях и в полосе, которая затронет Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Ночью морозно будет на Закарпатье, Прикарпатье, в Тернопольской и Черновицкой областях, до -1. Из интересного - температура -1..+1 градусов будет на Прикарпатье, в Тернопольской и Черновицкой областях как ночью, так и днем.

Теплее всего днем будет в Донецкой области +13...+15 градусов. Даже на юге, например, в Крыму, будет максимально до +12, а в Одесской области - и совсем до +8.

Погода в Украине 21 ноября (meteo.gov.ua)

Пятница, 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, в Украине на большей части территории пройдет снег и дождь. Где-то снег будет мокрым и вместе с дождем, а в каких-то регионах к нему добавится облачность.

Что касается дождя, то только он пройдет в Одесской и Николаевской областях. Даже в Крыму вероятен мокрый снег.

Ночью минусовая температура ожидается в западных областях, частично в цетральных, в Черниговской и Днепропетровской областях.

Что касается дневной температуры, то "минусы" днем также удержатся на западе - во Львовской, на Закарпатье, на Прикарпатье, в Волынской, Ровенской и Тернопольськой областях, до -1. Теплее всего днем будет в Крыму, до +11 градусов.

В Киеве днем вероятен снег, 0...+2, ночью без осадков, -1...-3 градусов.

Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)