Местами до 50 см. Киев и другие города Украины засыпает снегом (фото, видео)

Некоторые области Украины в четверг, 21 ноября, засыпает снегом. В Карпатах - местами переметы до 50 см. Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий и усложненном движении на дорогах страны.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Где в Украине сегодня снежит и как сильно

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области граждан предупредили об ухудшении погодных условий.

"В столице и области ночью 21 ноября синоптики прогнозируют значительный дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица - I уровень опасности. По всей Украине, кроме западных и большинства северных областей, порывы ветра 17-22 м/с", - уточнили спасатели.

Сообщается также про:

сильный дождь и мокрый снег - в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью

- в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный дождь - в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем

- в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем гололедицу на дорогах - в западных, большинстве северных и Винницкой областях

"Будьте осторожны! Если есть возможность - отложите путешествия, позаботьтесь о себе", - посоветовали украинцам.

Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNSKOB)

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья, на горе Поп Иван Черногорский (одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) по состоянию на 7:40 утра облачно, туман.

Видимость - ограничена. Ветер западный, 4-10 м/с. Температура воздуха -10°С.

"В течение ночи выпало 30 см свежего снега. Местами переметы до 50 см", - уточнили спасатели.

Пост горных спасателей Прикарпатья (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Снежит в разных районах Ивано-Франковской области.

Снег на дорогах Ивано-Франковской области (скриншот: facebook.com/Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області)

Мокрый снег засыпает также город Чернигов.

Снег в Чернигове (скриншот: facebook.com/chernihiv.kysil)

Засыпало снегом город Бровары Киевской области.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что для Киевской области первый снег не стал неожиданностью. На дороги областного значения с 4 утра выведена вся необходимая обслуживающая техника для борьбы с непогодой.

"В общей сложности на маршрутах по состоянию на 9 утра задействовано: 63 единицы техники и почти 90 членов экипажей. На обработку дорог областного значения с ночи использовано уже 516 тонн песчано-солевой смеси. Вместе с тем работают и коммунальные службы общин на дорогах местного значения", - добавил чиновник и призвал водителей быть осторожными на дорогах.

В Деснянской РГА опубликовали кадры заснеженного утреннего Киева и рассказали, что дорожники с самого утра выполняют превентивную обработку дорожного покрытия.

"По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 ноября, в столице облачно. Днем умеренный дождь и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - рассказали гражданам.

Водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Пост Деснянской РГА (скриншот: facebook.com/desn.rda)

В Дарницкой районной в Киеве государственной администрации также показали, как расчищают придомовые территории, дворы, парки, скверы и зеленые зоны.

Невероятными кадрами заснеженной столицы делятся местные паблики.

"Киев заснежило - в столице выпал первый снег. По сообщению местных властей, все магистральные дороги обработаны. Техника работает на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными. Не "переобули" автомобиль - оставьте его дома", - говорится в сообщении Telegram-канала "Київ city".

Фотографиями и видео, на которых можно увидеть заснеженный Киев, делятся другие паблики.

Некоторые первому снегу радуются. Некоторым приходится добросовестно работать, чтобы столица не "замерла" в снежной ловушке.

Заснеженный Киев 21 ноября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)