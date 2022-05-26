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З Авдіївки їдуть рятувальники

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Четвер 26 травня 2022 11:47
З Авдіївки їдуть рятувальники Фото: з Авдіївки їдуть рятувальники (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Бойова ситуація в районі Авдіївка Донецької області загострилась. Було прийнято рішення передислокувати рятувальників у більш безпечний населений пункт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

Під час нічного обстрілу були пошкоджені пожежну техніку й будівлю пожежної частини, у зв’язку з чим несення служби було під загрозою.

Керівництво ДСНС прийняло рішення передислокувати рятувальників Авдіївки до більш безпечного населеного пункту з метою збереження життя складу.

Водночас рятувальники й надалі виконуватимуть свої обов’язки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові на Авдіївському напрямку не припиняють мінометні та артилерійські обстріли позицій наших бійців, а також цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка.

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Російська Федерація Україна Авдіївка Донецька область
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