Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК

В первую очередь, он пояснил, что есть правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57, которых придерживаются пограничники.

В частности, одно из условий пересечения границы касается лиц, непригодных к военной службе и исключенных из военного учета. Соответственно, это подтверждающие документы, которые выдаются военкоматами.

Как планируют усилить контроль?

"Но за период этих ограничений мы фиксируем, что достаточно значительное количество человек пытается пересечь границу, используя поддельные документы. Именно поэтому уже некоторое время ГПСУ сотрудничает с Минобороны, чтобы наладить информационный обмен между базами данных", - заявил Демченко.

Как он пояснил, речь идет о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных.

Как это будет работать?

То есть, когда эта система будет функционировать, это позволит не в телефонном режиме узнавать действительный документ или нет, а на основании этого информационного обмена.

По словам Демченко, сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот.

И когда все условия будут выполнены, в частности в техническом обеспечении, тогда и эта система может заработать.

Важно. Речь не идет об объединении баз данных или их систематизации. Речь идет именно об информационном обмене, который может заработать между базой ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных.

То есть фактически проверка будет происходить в отношении каждого конкретного лица, кого бы это ни касалось.

Что известно о количестве нарушителей

Представитель ГПСУ пояснил, что такая работа ведется, чтобы исключить возможность использования подделок и уменьшения других рисков при пересечении границы людьми.

Ведь со времени полномасштабного вторжения РФ в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 нарушителей.

"В пунктах пропуска уже было разоблачено более 6100 человек, которые пытались использовать поддельные документы. В том числе якобы выданные ТЦК", - рассказал Демченко.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но есть исключение. В частности, разрешается выезд в случае непригодности мужчины в военную службу и его снятия с военного учета.

Касательно выезда чиновников, то президент Владимир Зеленский в январе этого года подписал указ, согласно которому должностным лицам разрешен выезд за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Кроме того, недавно правительство сняло ограничения на пересечение границы членами семей погибших или пропавших без вести во время проведения АТО.

В целом ряд оснований, позволяющих мужчинам уехать за границу, был изменен и дополнен. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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