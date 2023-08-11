В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Военнообязанные граждане, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины внесены на заседании Кабинета министров.
"Это сделано, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году и до 30 апреля 2018 года)", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что при действующей редакции правил, во время действия военного положения право на пересечение государственной границы имеют, в частности, лица, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО.
"Правительство сняло ограничения права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была восстановлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников - участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", - заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Запрет на выезд из Украины
Из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.
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