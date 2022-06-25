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Потяги до Перемишля сильно затримуються: в УЗ назвали причину

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Субота 25 червня 2022 13:53
Потяги до Перемишля сильно затримуються: в УЗ назвали причину Фото: потяги до Перемишля сильно затримуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок пошкодження контактної мережі на польській залізниці, декілька потягів до Перемишля затримуються. Орієнтовно прибудуть на 5 годин пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як відзначили в "Укрзалізниці", йдеться про потяги:

  • №35/36 Одеса - Перемишль;
  • №54/53 Київ - Перемишль.

"Перепрошуємо за незручності й працюємо разом із польськими колегами над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" внесе зміни в рух курсування потягів №55/56 сполученням "Київ - Рахів й №26/25 "Одеса - Рахів".

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