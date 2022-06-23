УЗ змінює рух двох потягів з Києва та Одеси: що відомо

УЗ вносить зміни в рух двох потягів. Один з них буде скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".

"Через ремонтні роботи на ділянці "Рахів - Берлібаш - Держкордон", УЗ скасовує з 2 липня курсування потягу №55/56 сполученням "Київ - Рахів", - йдеться в повідомленні. Також в УЗ додають, що з цієї причини змінюється маршрут потяга №26/25 "Одеса - Рахів". "З 12 липня він курсуватиме в сполученні "Одеса - Яремче" діючим розкладом в обох напрямках. Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок Україною", - додали в УЗ.