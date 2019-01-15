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Затримано підозрюваного у підпалі будівлі Київо-Печерської лаври

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 11:58
Затримано підозрюваного у підпалі будівлі Київо-Печерської лаври
Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Поліція підозрює у підпалі бездомного чоловіка

Поліція затримала підозрюваного в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника поліції Києва Андрія Крищенко.

За його словами, поліція затримала підозрюваного, ним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання.

"Перебуваючи в стані сп'яніння, він підпалив матраци, які були в будівлі", - зазначив Крищенко.

Він також додав, що при огляді місця події після пожежі не встановлено пошкоджень церковних цінностей. Також поліція прийшла до висновку, що мотиви злочину не пов'язані з релігійними переконаннями. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Затримано підозрюваного у підпалі будівлі Київо-Печерської лаври

Нагадаємо, напередодні загорілася одна з будівель Киево-Печерської лаври. За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.

Відзначимо, через інцидент в напрямку лаври призупиняли рух тролейбусів. Пожежу загасили приблизно за три години, загалом вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

 

 

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