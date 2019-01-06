За підпал угорської спілки в Ужгороді судитимуть трьох поляків

Фото: прапор Польщі (Wikimedia)

Замовником слідство називає німецького журналіста, який, найімовірніше, діяв за вказівкою спецслужб Росії

У Польщі прокуратура передала до суду справу щодо трьох громадян країни, які на початку лютого 2018 року вчинили підпал будинку спілки угорців в Ужгороді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання TVP.info.

Усіх трьох фігурантів справи звинувачують у тероризмі.

Головним підозрюваним є 28-річний Міхал П., спеціаліст у сфері безпеки, пов'язаний з неофашистською організацією Falanga і проросійською партією Zmiana, лідер якої вже третій рік перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у співпраці з російською і китайською розвідками.

За версією слідства, що Міхал П. завербував двох інших обвинувачуваних - Адріана М. і Томаша Ш., надав їм гроші на запалювальну суміш, а також мобільні телефони і сім-картки.

Адріан М. і Томаш Ш. мали здійснити підпал, записати його на відео і переслати Міхалові П.

Замовником слідство називає німецького журналіста, який, найімовірніше, діяв за вказівкою спецслужб Росії.

За виконане завдання виконавці отримали по 1 тис. злотих (понад 7 тис. грн).

"Це була провокація задля погіршення українсько-угорських відносин. Це в інтересах Росії, яка зацікавлена в дестабілізації свого західного сусіда, де вже триває гібридна війна на Донбасі", - зазначив представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі, який вів справу.

Міхал П. свою вину не визнає, на співпрацю зі слідством погодився 22-річний Адріан М.

З його слів, під час однієї із зустрічей Міхал попросив намалювати на фасаді Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді свастику і знак "88" (символізує гасло Heil Hitler), що мало наводити на думку про вину "українських бандерівців".

Вночі 4 лютого виконавці здійснили план і того ж дня виїхали з України до Польщі, однак встигли потрапити у поле зору українських правоохоронців завдяки камерам спостереження на будинку спілки угорців, на автозаправці, де вони купували каністру з бензином, а також через оренду кімнати в одному з ужгородських хостелів. Вже 22 лютого їх затримали польські правоохоронці.

Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю. Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що підпалити офіс Товариства угорської культури намагалися поляки, послідовники організації "Фаланга", члени якої брали участь в бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів.