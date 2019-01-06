За поджог венгерского союза в Ужгороде будут судить троих поляков

Фото: флаг Польши (Wikimedia)

Заказчиком следствие называет немецкого журналиста, который, вероятно, действовал по указанию спецслужб России

В Польше прокуратура передала в суд дело троих граждан страны, которые в начале февраля 2018 года совершили поджог здания союза венгров в Ужгороде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание TVP.info.

Всех троих фигурантов дела обвиняют в терроризме.

Главным подозреваемым является 28-летний Михал П., специалист в сфере безопасности, связанный с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana, лидер которой уже третий год находится в следственном изоляторе по подозрению в сотрудничестве с российской и китайской разведками.

По версии следствия, Михал П. завербовал двух других обвиняемых - Адриана М. и Томаша Ш., предоставил им деньги на зажигательную смесь, а также мобильные телефоны и сим-карты.

Адриан М. и Томаш Ш. должны были совершить поджог, записать его на видео и переслать Михалу П.

Заказчиком следствие называет немецкого журналиста, который, вероятнее всего, действовал по указанию спецслужб России.

За выполненное задание исполнители получили по 1 тыс. злотых (свыше 7 тыс. грн).

"Это была провокация для ухудшения украинско-венгерских отношений. Это в интересах России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война на Донбассе", - отметил представитель Агентства внутренней безопасности Польши, который вел дело.

Михал П. свою вину не признает, на сотрудничество со следствием согласился 22-летний Адриан М.

По его словам, во время одной из встреч Михал попросил нарисовать на фасаде Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде свастику и знак "88" (символизирует лозунг Heil Hitler), что должно было наводить на мысль о вине "украинских бандеровцев".

Ночью 4 февраля исполнители осуществили план и в тот же день выехали из Украины в Польшу, однако успели попасть в поле зрения украинских правоохранителей благодаря камерам наблюдения на доме союза венгров, на автозаправке, где они покупали канистру с бензином, а также из-за аренды комнаты в одном из ужгородских хостелов. Уже 22 февраля их задержали польские правоохранители.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что поджечь офис Общества венгерской культуры пытались поляки, последователи организации "Фаланга", члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов.