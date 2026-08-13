Двойной удар по бизнесу: ICC Ukraine раскритиковала рост тарифов УЗ и "Укрэнерго"

Президент Украинского Национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) считает повышение тарифов двойным ударом для экономики страны.

"Если одновременно растут тарифы на передачу электроэнергии и стоимость грузовых перевозок по железной дороге, украинская экономика получает двойной удар по себестоимости производства", - заявил Щелкунов.

Риски для промышленности и экспорта

По словам президента ICC Ukraine, последствия будут касаться не только отдельных предприятий, поскольку повышение тарифов будет иметь цепной эффект для добывающей промышленности, металлургии, машиностроения, аграрного сектора, строительства и экспорта.

Особенно уязвимы, по его мнению, предприятия, которые одновременно являются крупными потребителями электроэнергии и зависят от железнодорожной логистики.

Рост затрат для них будет означать:

сокращение маржи;

ухудшение конкурентных позиций украинской продукции;

а в отдельных случаях, риск сокращения или остановки производства.

Какой должна быть тарифная политика: мнение эксперта

Щелкунов подчеркнул, что тарифная политика государства должна учитывать не только финансовое состояние отдельных операторов, но и общий экономический эффект.

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"Если повышение тарифа дает оператору дополнительный ресурс, но в то же время забирает значительно больше средств у промышленности, бюджета и экспортеров из-за падения производства и налоговых поступлений, то такая модель требует пересмотра", - отметил он.

По мнению президента ICC Ukraine, государство не должно механически переводить рост расходов государственных монополий на бизнес.

Вместо этого необходима комплексная модель, которая будет предусматривать сокращение внутренних расходов, повышение эффективности управления, аудит тарифообразования и дифференцированный подход к отраслям, которые создают значительную добавленную стоимость и обеспечивают экспортные поступления.