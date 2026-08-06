Правительство призвали немедленно отменить решение о повышении грузовых железнодорожных тарифов
Объединение предприятий "Укрметаллургпром", представляющее интересы горно-металлургического комплекса Украины, обратилось к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом отменить решение о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение.
Как отмечается в обращении, в условиях войны металлургические и горнодобывающие предприятия работают под значительным давлением из-за близости районов боевых действий, ограничены логистические возможности и ухудшение доступа к внешним рынкам.
Среди ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность отрасли, в "Укрметаллургпроме" называют блокировку морских портов, введение Европейской комиссией квот на импорт металлургической продукции из Украины, а также действие механизма CBAM.
В объединении отмечают, что дополнительный рост транспортных расходов может привести к сокращению производства, уменьшению валютной выручки, налоговым поступлениям и негативно отразиться на экономике и национальной безопасности страны.
По оценке "Укрметаллургпрома", для производства одной тонны металлопродукции необходимо перевезти около трех тонн сырья, в том числе железной руды, угля, кокса, огнеупоров и флюсов.
В объединении отмечают, что во втором полугодии 2026 расходы на железнодорожную перевозку сырья и готовой металлопродукции более чем удвоились, а использование дунайских портов и западных пограничных переходов увеличивает логистические расходы в 2-3 раза по сравнению с традиционными маршрутами.
По мнению представителей отрасли, это значительно снижает конкурентоспособность украинской металлопродукции как на внешних, так и на внутреннем рынках.
В то же время в "Укрметаллургпроме" считают, что АО "Укрзализныця" имеет возможности для решения собственных финансовых проблем без дополнительной нагрузки на промышленность.
В обращении объединение призывает правительство отменить решение об индексации грузовых тарифов на 30% и вернуть их к уровню, действовавшему по состоянию на 1 января 2026 года.
Также предприятия предлагают сосредоточить усилия на разблокировании морских портов как ключевом условии возобновления конкурентоспособности украинского экспорта, а вопрос пересмотра тарифов будет рассматриваться только после восстановления полноценной работы портовой инфраструктуры.
По их мнению, в этом случае возможно поэтапное повышение тарифов в пределах 8-14% в течение 2026-2027 годов.
Что этому предшествовало
Как известно, в Украине вступил в силу приказ Минвосстановления о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% и унификации тарифов на перевозку пустых вагонов.
Правительство приняло это решение, несмотря на прогноз ГП "Укрпромвнешэкспертизы", согласно которому повышение тарифов УЗ приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сократит грузовую базу "Укрзализныци" на 27 млн тонн, повлечет потерю 2,4 млрд долларов экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.
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