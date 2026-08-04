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"Укрэнерго" обновило тариф на передачу электроэнергии: какая цена в августе

07:13 04.08.2026 Вт
2 мин
Новый тариф начал действовать с 1 августа
aimg Дмитрий Левицкий
"Укрэнерго" обновило тариф на передачу электроэнергии: какая цена в августе Фото: тарифы "Укрэнерго" подорожали с 1 августа (Getty Images)
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В Украине на 25% вырос тариф на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ.

Главное:

  • Новый тариф: С 1 августа стоимость передачи электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго" выросла до 928,45 грн за МВт-час (без НДС).
  • Без изменений населения: Повышение касается только энергопоставщиков и промышленности. Бытовой тариф остается неизменным.
  • Льготы для бизнеса: Для предприятий "зеленой" электрометаллургии регулятор установил отдельный, сниженный тариф – 563,26 грн за МВт-час.

Сколько будет стоить передача электроэнергии

С 1 августа 2026 года тариф на услуги по передаче электроэнергии составит 928,45 гривны за мегаватт-час (без учета НДС).

В то же время, для предприятий "зеленой" электрометаллургии регулятор предусмотрел отдельный льготный тариф - 563,26 гривны за мегаватт-час.

Что это значит для бытовых потребителей

Решение НКРЭКУ не означает удорожание электроэнергии для населения.

Речь идет исключительно о тарифе на транспортировку электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго", который платят энергопоставщики и крупные промышленные потребители.

Для бытовых потребителей действующий тариф на свет остается неизменным - 4,32 гривны за кВт·ч.

Почему регулятор просмотрел ценник

НКРЭКУ объясняет необходимость пересмотра тарифа несколькими ключевыми причинами:

  • рост курсов валют, увеличивающий финансовую нагрузку на компанию, в частности из-за расчетов с "зеленой" генерацией в евро;
  • уменьшение объема передачи электроэнергии по сетям;
  • либерализация прайскепов, по которой выросли расходы "Укрэнерго" на закупку электроэнергии для собственных технологических нужд.

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