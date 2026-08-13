Подвійний удар по бізнесу: ICC Ukraine розкритикувала зростання тарифів УЗ та "Укренерго"

Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) вважає підвищення тарифів подвійним ударом для економіки країни.

"Якщо одночасно зростають тариф на передачу електроенергії та вартість вантажних перевезень залізницею, українська економіка отримує подвійний удар по собівартості виробництва", - заявив Щелкунов.

Ризики для промисловості та експорту

За словами президента ICC Ukraine, наслідки стосуватимуться не лише окремих підприємств, оскільки підвищення тарифів матиме ланцюговий ефект для видобувної промисловості, металургії, машинобудування, аграрного сектору, будівництва та експорту.

Особливо вразливими, на його думку, є підприємства, які одночасно є великими споживачами електроенергії та залежать від залізничної логістики.

Зростання витрат для них означатиме:

скорочення маржі;

погіршення конкурентних позицій української продукції;

а в окремих випадках, ризик скорочення або зупинки виробництва.

Якою має бути тарифна політика: думка експерта

Щелкунов наголосив, що тарифна політика держави має враховувати не лише фінансовий стан окремих операторів, а й загальний економічний ефект.

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"Якщо підвищення тарифу дає оператору додатковий ресурс, але водночас забирає значно більше коштів у промисловості, бюджету і експортерів через падіння виробництва та податкових надходжень, то така модель потребує перегляду", - зазначив він.

На думку президента ICC Ukraine, держава не повинна механічно перекладати зростання витрат державних монополій на бізнес.

Натомість необхідна комплексна модель, яка передбачатиме скорочення внутрішніх витрат, підвищення ефективності управління, аудит тарифоутворення та диференційований підхід до галузей, що створюють значну додану вартість і забезпечують експортні надходження.