"Укрзализныця" поднимает грузовые тарифы впервые за 4 года: как и когда вырастут цены

В Украине вступают в силу изменения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Публикация решения ожидается 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Изменение тарифов на грузовые перевозки

Приказу Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины предшествовало завершение всех предусмотренных законодательством процедур согласования. Позже документ был зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

Приказ предусматривает:

индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30%,

на грузовые железнодорожные перевозки на 30%, унификацию тарифов на перевозку пустых вагонов (ранее эти тарифы зависели от предыдущего груза, хотя это никак не связано с себестоимостью транспортировки).

Это первый пересмотр грузовых тарифов с 2022 года, отметили в "Укрзализныце".

Работа в условиях войны

Все это время Укрзализныця продолжает работать в сложных условиях:

под постоянными российскими обстрелами,

с разрушениями железнодорожной инфраструктуры,

гибелью и ранениями железнодорожниками.

Повреждены более 460 локомотивов и развернуты масштабные работы по их ремонту и восстановлению, требующие ритмического финансирования.

Несмотря на критическую нехватку ресурсов, движение поездов не прекращается, сообщили в организации.

Справедливые тарифы для УЗ

С момента последней индексации тарифов промышленная инфляция выросла более чем вдвое:

дополнительные расходы на электроэнергию по сравнению с 2023 годом увеличились для железной дороги более чем на 15 млрд грн,

существенно подорожали топливо, материалы, ремонты, оборудование и другие составляющие себестоимости перевозок.

При этом компания в последние 2,5 года не имела финансовой возможности индексировать заработную плату железнодорожников. Она сейчас опустилась на одно из последних мест среди отраслей промышленности, отметили в УЗ.

Укрзализныця максимально долго воздерживалась от пересмотра тарифов. По оценкам компании, отсрочка индексации за последние годы обеспечила грузоотправителям положительный экономический эффект более чем в 100 млрд грн.

Даже в этом году запланированная на 1 января индексация была перенесена на вторую половину года.

Укрзализныця предложила повысить тарифы на 45%. Позже было достигнуто компромиссное решение - провести индексацию в два этапа:

на 30% с 1 августа 2026 года,

еще на 15% с 1 января 2027 года.

Минимизация нагрузки на бизнес

В этом году впервые в истории введен государственный заказ на пассажирские перевозки внутреннего сообщения, на который предусмотрено до 16 млрд грн из государственного бюджета. Так что ущерб пассажирских перевозок не покрывается за счет грузовых.

Укрзализныця реализует крупнейшую за последние годы программу оптимизации затрат с ожидаемым экономическим эффектом 10,2 млрд грн: