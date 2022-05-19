Підривна робота та сепаратизм. Україна оголосила підозру "омбудсмену ЛНР"

Українська прокуратура заочно оголосила підозру Вікторії Сердюковій - омбудсмену так званої "Луганської народної республіки". Її підозрюють у сепаратизмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що їй оголосили підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну кордонів, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. За даними слідства, Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду "уповноваженого з прав людини в ЛНР". "Підозрювана виконує вказівки органу окупаційної влади "ЛНР", надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.