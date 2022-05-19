Подрывная работа и сепаратизм. Украина объявила подозрение "омбудсмену ЛНР"

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение Виктории Сердюковой - омбудсмену так называемой "Луганской народной республики". Ее подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что ей объявили подозрение в действиях, направленных на насильственное изменение границ, свержение конституционного строя и захвата государственной власти. По данным следствия, Сердюкова добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла псевдодолжность "уполномоченного по правам человека в ЛНР". "Подозреваемая выполняет указания органа оккупационных властей "ЛНР", оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении.