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Подрывная работа и сепаратизм. Украина объявила подозрение "омбудсмену ЛНР"

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Киев, Четверг 19 мая 2022 12:21
Подрывная работа и сепаратизм. Украина объявила подозрение "омбудсмену ЛНР" Фото: "омбудсмен ЛНР" Виктория Сердюкова (lug-info)
Автор: Сергей Новиков

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение Виктории Сердюковой - омбудсмену так называемой "Луганской народной республики". Ее подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что ей объявили подозрение в действиях, направленных на насильственное изменение границ, свержение конституционного строя и захвата государственной власти.

По данным следствия, Сердюкова добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла псевдодолжность "уполномоченного по правам человека в ЛНР".

"Подозреваемая выполняет указания органа оккупационных властей "ЛНР", оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что фейковому "мэру" Мариуполя Константину Иващенко объявили подозрение в государственной измене. Бывший депутат городского совета от ОПЗЖ согласился возглавить оккупационную администрацию захваченного города.

Кроме того, в государственной измене подозревается и его заместительница Виктория Калачева.

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