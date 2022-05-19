Подрывная работа и сепаратизм. Украина объявила подозрение "омбудсмену ЛНР"
Украинская прокуратура заочно объявила подозрение Виктории Сердюковой - омбудсмену так называемой "Луганской народной республики". Ее подозревают в сепаратизме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Сообщается, что ей объявили подозрение в действиях, направленных на насильственное изменение границ, свержение конституционного строя и захвата государственной власти.
По данным следствия, Сердюкова добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла псевдодолжность "уполномоченного по правам человека в ЛНР".
"Подозреваемая выполняет указания органа оккупационных властей "ЛНР", оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что фейковому "мэру" Мариуполя Константину Иващенко объявили подозрение в государственной измене. Бывший депутат городского совета от ОПЗЖ согласился возглавить оккупационную администрацию захваченного города.
Кроме того, в государственной измене подозревается и его заместительница Виктория Калачева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.