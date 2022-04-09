Фейковому "меру" Маріуполя оголосили підозру у держзраді
Донецька обласна прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді депутату міської ради Маріуполя від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтину Іващенку. Він перейшов на бік окупантів і став фейковим "мером".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
За даними слідства, депутат міської ради від ОПЗЖ добровільно дав згоду на співпрацю з окупантами. Згідно з псевдоуказом ватажка "ДНР"Дениса Пушиліна Іващенко нібито став "головою адміністрації" Маріуполя.
Також повідомляється, що колаборант допомагає Росії та воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Досудове розслідування здійснюється управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із затвердженням Іващенка "головою адміністрації" нелегітимна влада ратифікувала результати псевдореферендуму 2014 року про створення "ДНР".
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