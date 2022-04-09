ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фейковому "меру" Маріуполя оголосили підозру у держзраді

Новость на русском →
Київ, Субота 09 квітня 2022 09:56
Фейковому "меру" Маріуполя оголосили підозру у держзраді Фото: псевдомер Маріуполя Костянтин Іващенко (facebook Костянтина Іващенка)
Автор: Олександр Мороз

Донецька обласна прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді депутату міської ради Маріуполя від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтину Іващенку. Він перейшов на бік окупантів і став фейковим "мером".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат міської ради від ОПЗЖ добровільно дав згоду на співпрацю з окупантами. Згідно з псевдоуказом ватажка "ДНР"Дениса Пушиліна Іващенко нібито став "головою адміністрації" Маріуполя.

Також повідомляється, що колаборант допомагає Росії та воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Досудове розслідування здійснюється управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із затвердженням Іващенка "головою адміністрації" нелегітимна влада ратифікувала результати псевдореферендуму 2014 року про створення "ДНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь ДНР Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну