Фейковому "меру" Маріуполя оголосили підозру у держзраді

Донецька обласна прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді депутату міської ради Маріуполя від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтину Іващенку. Він перейшов на бік окупантів і став фейковим "мером".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат міської ради від ОПЗЖ добровільно дав згоду на співпрацю з окупантами. Згідно з псевдоуказом ватажка "ДНР"Дениса Пушиліна Іващенко нібито став "головою адміністрації" Маріуполя.

Також повідомляється, що колаборант допомагає Росії та воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Досудове розслідування здійснюється управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях.