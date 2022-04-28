"Заступниці мера" Маріуполя повідомили про підозру у держзраді
Псевдозаступниці "мера" блокадного Маріуполя заочно оголосили підозру у державній зраді. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зазначається, що депутат міської ради Маріуполя від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вікторія Калачова добровільно пішла на співпрацю з загарбниками.
Жінка була призначена окупантами "заступником мера" міста. Вона підтримує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та виправдовує злочинні вчинки російської армії.
Проти колаборантки відкрили кримінальну справу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Донецька обласна прокуратура заочно оголосила їй підозру.
Раніше ми повідомляли, що так звана "заступник мера" Вікторія Калачова анонсувала проведення у Маріуполі акції "Безсмертний полк" 9 травня.
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