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"Заступниці мера" Маріуполя повідомили про підозру у держзраді

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Маріуполь, Четвер 28 квітня 2022 15:44
"Заступниці мера" Маріуполя повідомили про підозру у держзраді Фото: псевдозаступниці мера Маріуполя оголосили підозру у держзраді (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Псевдозаступниці "мера" блокадного Маріуполя заочно оголосили підозру у державній зраді. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що депутат міської ради Маріуполя від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вікторія Калачова добровільно пішла на співпрацю з загарбниками.

Жінка була призначена окупантами "заступником мера" міста. Вона підтримує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та виправдовує злочинні вчинки російської армії.

Проти колаборантки відкрили кримінальну справу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Донецька обласна прокуратура заочно оголосила їй підозру.

Раніше ми повідомляли, що так звана "заступник мера" Вікторія Калачова анонсувала проведення у Маріуполі акції "Безсмертний полк" 9 травня.

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Маріуполь держзрада Війна Росії проти України
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