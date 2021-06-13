Підліток впав з канатної дороги в парку Харкова: поліція з'ясовує обставини

Підліток впав з канатної дороги в парку Харків. Його з численними травмами госпіталізували, поліція з'ясовує обставини події.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції України у Харківській області.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло черговому одного з районних управлінь Нацполіції в Харківській області о 18:15. Прибулі на місце правоохоронці виявили лежачого на проїжджій частині по вулиці Новгородській молодика.

"На даний момент 17 - річний хлопець з численними травмами знаходиться в лікарні",-уточнили в прес-службі.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру. Поліція встановлює всі обставини події.