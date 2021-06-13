ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова: полиция выясняет обстоятельства

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 13 июня 2021 21:05
Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова: полиция выясняет обстоятельства Фото: в Харькове подросток упал с канатной дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова. Его с многочисленными травмами госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый реестр учена заявлений и сообщений. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце мая в Италии в результате аварии на канатной дороге погибли 13 человек. Еще двое детей получили серьезные ранения.

Отметим, ранее в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Харьков полиция
NEWS
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами