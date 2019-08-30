Зеленський пропонує дозволити прослуховувати нардепів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент пропонує змінити статус народного депутата

Президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати норму про те, що на обшук, або прослуховування народного депутата потрібен дозвіл Верховної ради. Законопроект №1009 від 29 серпня оприлюднений на сайті парламенту, передає РБК-Україна.

Проектом закону пропонується вилучити норму закону "Про статус народного депутата".

Крім того, пропонується, надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Також з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім того, пропонується надати слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Раніше повідомлялося, що наступне скликання Верховної Ради можуть скоротити до 300 депутатів. Відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної ради.



Нагадаємо, Зеленський пропонує позбавляти депутатів мандату за кнопкодавство і прогули. У разі відсутності народного депутата України без поважних причин на третині пленарних засідань у нього забиратимуть мандат.