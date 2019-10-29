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На підпис Зеленському передали зміни до Митного кодексу

Новини » Політика    29.10.2019 - 15:32
На підпис Зеленському передали зміни до Митного кодексу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР внесла зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Його раніше схвалив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали зміни до Митного кодексу

Закон розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється при переміщенні товарів через митний кордон України та дає визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, підозрювані в порушенні права інтелектуальної власності".

Згідно з документом, розширюються випадки застосування заходів, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, підозрюваних у порушенні права інтелектуальної власності, в тому числі з ініціативи митного органу.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230, а 17 жовтня парламент прийняв його в другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня ВР підтримала в другому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".

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