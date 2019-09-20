ВР хоче внести зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами

За прийняття відповідного закону проголосували 255 нардепів
Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України". За нього проголосували 255 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.
Документ пропонує розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України та дати визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності".
Також планується розширити випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу.
Крім того проект закону передбачає:
Нагадаємо, обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн. Так, дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine, свідчать, найбільше державний бюджет України недоотримує від існування схем на митниці, виплати зарплат у "конвертах" та виведення прибутків в офшори.
Так, від "сірого імпорту", контрабанди втрати бюджету в рік складають 63-93 млрд гривень.
Як писало РБК-Україна, 12 вересня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1048, яким вносяться зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів.